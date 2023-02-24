藍智庫：111年新冠死亡數較110年多16倍 勿掉以輕心

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨智庫今天表示，隨著新冠肺炎病毒演異，雖然中重症與致死率下降，但是其傳播率卻增加，尤其台灣累計死亡數已超過1萬7000人，2022年的累計死亡人數較2021年翻了16倍，民眾與政府不能掉以輕心。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉辦「台灣新冠肺炎3年防疫政策總檢討」記者會，檢討台灣過去3年防疫措施，並建議未來政府做出相對措施，以有效因應未來相關疫情的控制。

國政基金會永續發展組召集人陳宜民指出，隨著新冠肺炎病毒演異，雖然中重症與致死率下降，但是其傳播率卻增加，尤其台灣累計死亡數已超過1萬7000人，2022年的累計死亡人數較2021年翻了16倍，現在每個月都還有上千人不幸往生，民眾與政府不能掉以輕心。

國政基金會教文體育組召集人陳學聖說，這次的防疫總預算高達新台幣8400億，但是分配到各級學校的比率只有0.87%，在第2次追加預算時，教育部主管業務的金額僅佔0.3%；而每名師生分配到金額最少的一次，每人僅有130元。政府給這麼少的資源，卻將大部分的防疫責任轉嫁給學校，讓學校無所適從。

陳學聖表示，在反覆停課、復課的無限輪迴中，除了教師、學生及家長疲於因應、陷入混亂之外，也衝擊學生的學習權益。教育部應該要對於這3年受到疫情影響的受教學生進行長期追蹤，才能了解這段期間受教權的損害是否會對未來的學習造成影響。

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對於該如何達到「重症求清零」，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，重症清零是減災項目中的重中之重，包括重症減量、重症救治。因此，20%未打滿2劑疫苗的老人應盡速補足，輕症院外照顧應由良好醫療監控及轉診系統，減少院外猝死。

台灣大學公共衛生學院兼任教授金傳春則建議，台灣未來應努力整合呼吸道傳染病，對高危險群進行採檢依照流行病學特性進行群病毒基因偵測（genomic surveillance）。並邀集相關專家學者進行全國防疫會議。（編輯：蘇志宗）1120224