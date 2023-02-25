立院擬新設國際事務處 下設4科編制25人

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（中央社記者林敬殷台北25日電）立法院為強化涉外事務能量，研擬新設國際事務處，編制為處長、副處長、秘書及編審各一人，下設國會交流科、國際合作科、國際傳播科與禮賓事務科等4科，總人力25人，盼最快能在本會期掛牌成立。

近年受國際情勢丕變影響，特別是俄烏戰爭後，台灣已成最受世界各國關注焦點，重要性日益提升，從到訪立院外賓訪團人數，即可看到成長趨勢。

依據立院提供近20年統計顯示，過去訪團平均一年人數不足2千人，2015年甚至僅131團、1202人。從2016年起至疫情爆發前的2019年，單這4年的到訪立院外賓團數，穩定超過250團、人數年年達3千人以上，且外賓訪團隨疫情趨緩逐漸回溫。

立院目前負責接待訪賓的公共關係室，接待國內訪團已應接不暇，現隨著外賓人數激增，早已大感吃不消。以2020年捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及去年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等訪團為例，因規格及重要性均史無前例，立院接待量能明顯不足，成立專責單位刻不容緩。

此外，立法院與外國國會議員成立的友好聯誼組織，會務多半以個別委員為主，非院方統籌負責，若遇到立委換屆或不連任，常導致會務中斷，交流成果無法累積；由於國會外交扮演國家正式及非正式外交重要角色，不少國家的國會設有專責涉外事務單位，原因即在此。

立法院長游錫堃上任時，早已指示立院幕僚單位規劃修改立法院組織法，但因立法院沒有提案權，需經朝野協商，規劃採提案以逕付二讀方式處理，並盼最快能在本會期掛牌成立。

依據立院研擬的草案，國際事務處將設處長、副處長、秘書及編審各一人，並下設4個科，分別是國會交流科、國際合作科、國際傳播科、禮賓事務科，編制人力為25人。（編輯：林克倫）1120225