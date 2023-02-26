綠委：四個堅持若納黨綱 可讓世界清楚台灣立場

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（中央社記者葉素萍台北26日電）副總統賴清德被看好代表民進黨出征2024年總統大選，媒體報導，賴陣營近期私下討論，要將總統蔡英文主張的「四個堅持」納入黨綱。民進黨立委許智傑今天說，未來若納入黨綱，不僅可讓全世界更清楚台灣的立場，也更能獲得人民信任。

媒體報導，為化解美方「疑賴論」，賴陣營近期私底下討論，要將蔡總統主張的「四個堅持」納入黨綱中，除了想藉此化解美方的疑慮外，也希望讓賴清德的相關論述，有機會爭取更多人認同。

「四個堅持」是蔡總統在110年國慶大會中提出的兩岸政策主張，內容包括永遠堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。

許智傑今天向媒體指出，賴清德推動改革的腳步持續向前，包含人民及國際最關心的主權及兩岸議題，四個堅持不只是正副總統的原則，也是人民認同的價值，未來若納入黨綱，不僅可以讓全世界更清楚台灣的立場，也更能獲得人民信任。

許智傑並說，他非常肯定賴清德上任黨主席後一連串的黨務改革，期待下個月黨內總統初選提名可以加速進行，更快就定戰鬥位置，迎接2024年大選的挑戰。（編輯：張良知）1120226