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紀念228 台僑：可以原諒但不能忘記

2023/2/26 18:02（2/26 18:16 更新）
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大洛杉磯台灣會館於美西時間25日舉行228紀念活動，台美小姐張文瑄（右）、藍元佐（左）擔任說故事志工，與孩子分享「228小水牛」故事書。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月26日
大洛杉磯台灣會館於美西時間25日舉行228紀念活動，台美小姐張文瑄（右）、藍元佐（左）擔任說故事志工，與孩子分享「228小水牛」故事書。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月26日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）洛杉磯台僑團體今天舉行228追思會，年輕志工拿著繪本，向孩童訴說228故事。台美小姐藍元佐說：「我們可以原諒，但永遠不能忘記。」

大洛杉磯台灣會館舉行228紀念活動，重視世代傳承，主會場數十名與會者點亮燭火，圍繞台灣地圖；另個場地一群孩童圍繞著志工姐姐，聽繪本「228小水牛」故事。

「以立合唱團」搭配鋼琴演奏，演唱「愛與期盼」、「美麗的台灣，我所愛的故鄉」；羅馬尼亞聲樂家薩弗勒斯庫（Gabriel Vamvulescu）跨語言演出，演唱台語歌「補破網」、「毋通嫌台灣」。

台灣會館舉辦228紀念活動多年，活動總召楊琬柔表示，今年主題是「保存歷史，延續傳承」，希望透過紀念活動，從歷史當中學到教訓，避免慘事重演，推動台灣的民主、獨立和自由，這是身為台灣人的使命與責任。

追思會隔壁的另一場地，台美小姐張文瑄、藍元佐拿著兒童繪本「228小水牛」，以華語和英語兩種語言，向近10名孩童講故事。這些孩童都是美國出生的台美人第二代、第三代。

張文瑄受訪表示，第一次看到故事書時，原本擔心對年紀這麼小的孩子「會不會有點殘忍」，但上週她參與另一場228紀念活動，參觀紀念猶太人遭到納粹屠殺的寬容博物館，得到不少啟發。

她說，參觀寬容博物館時，研究納粹大屠殺歷史的法學院教授巴茲勒（Michael Bazyler）說明，關於歷史「好的要學，不好的也要學」，要讓下一代知道，以前發生過的事，這樣才不會重演。

藍元佐在美國長大，過去對於228歷史一無所知，這次為擔任說故事志工，特別做了功課，讓她重新認識台灣的歷史，印象最深刻的是故事書最後一段話「我們可以原諒，但永遠不能忘記」。（編輯：馮昭）1120226

大洛杉磯台灣會館於美西時間25日舉行228紀念活動，以立合唱團搭配鋼琴演奏，演唱「愛與期盼」、「美麗的台灣，我所愛的故鄉」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月26日
大洛杉磯台灣會館於美西時間25日舉行228紀念活動，以立合唱團搭配鋼琴演奏，演唱「愛與期盼」、「美麗的台灣，我所愛的故鄉」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月26日
大洛杉磯台灣會館於美西時間25日舉行228紀念活動，數十名參與者用燭火圍繞台灣地圖，默哀追思。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月26日
大洛杉磯台灣會館於美西時間25日舉行228紀念活動，數十名參與者用燭火圍繞台灣地圖，默哀追思。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月26日
大洛杉磯台灣會館於美西時間25日舉行228紀念活動，羅馬尼亞聲樂家薩弗勒斯庫（Gabriel Vamvulescu）跨語言演唱台語歌「補破網」、「毋通嫌台灣」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月26日
大洛杉磯台灣會館於美西時間25日舉行228紀念活動，羅馬尼亞聲樂家薩弗勒斯庫（Gabriel Vamvulescu）跨語言演唱台語歌「補破網」、「毋通嫌台灣」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月26日
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