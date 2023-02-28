張善政出席228追思紀念 籲打拚讓台灣無戰亂

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市長張善政今天出席228事件76週年追思紀念活動表示，不能讓長輩白白犧牲，要攜手打拚讓台灣沒有戰亂，處在和平的日子。出席的受難者家屬則表示每年都會藉此追思先人。

桃園市政府民政局今年特別在追思會場設置和平大道，同時展出由228事件紀念基金會提供有關桃園的歷史照片及相關資料，並邀請口述歷史研究者陳銘城現場導覽解說，讓參與者更能了解人權的記憶與歷史，並由張善政率領參與者一同獻花。

張善政致詞表示，228是歷史上永不能遺忘的不幸日子，一名受難者家屬告訴他，家中228事件當年的受難長輩2年前去世，他聽了非常難過，這些經歷過事件的長輩，隨著時間流逝陸續離我們而去，就像歷史離大家越來越遠，但身為後代不能輕易遺忘，要深刻記下這個日子給的教訓和啟示。

張善政說，今年市政府228追思活動上特別由蘆竹愛樂管弦樂團演出，希望用音樂弭平傷痕，追思活動的標語為「體會奉獻、感念無限」，身為後代，體會228事件給大家的啟示、奉獻每個人的能力，感念無限這些長輩當年無辜離我們而去，不能讓他們白白犧牲，要攜手打拚，讓台灣永遠沒有戰亂，處在和平的日子裡。

參加追思活動的家屬陳泰源說，父親陳景通是當時台灣鐵路局機關士，就是現在的火車駕駛員，20多歲時因參與讀書會漢語研討而遭逮捕，他還記得幼時父親在家遭到逮捕的景象，父親在綠島度過16年冤獄才被釋回，雖然父親在2年前去世，但家人每一年都會參加追思活動。（編輯：方沛清）1120228

桃園市民政局今年在228追思活動會場設置和平大道，同時展出由二二八事件紀念基金會提供、有關桃園的歷史照片及相關資料，並邀請口述歷史研究者陳銘城（前左）導覽解說，桃園市長張善政（右）也在場聆聽。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月28日