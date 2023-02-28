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雲林綠營辦228追思會 蘇治芬：轉型正義仍持續

2023/2/28 17:09
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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）雲林虎尾三聖公廟是全台唯一祭祀228受難者的廟宇，民進黨雲林縣黨部今天舉辦追思會，立委蘇治芬、劉建國等人前往致敬；蘇治芬強調，促進轉型正義委員會雖解散但工作持續。

全台唯一祭祀228受難者的三姓公廟位於雲林縣虎尾鎮，主祀228事件死難者顧尚泰、李持芳、王濟寧，現改名為虎尾三聖公廟，民進黨雲林縣黨部每年2月28日前往祭拜並舉辦追思會。

追思會上，蘇治芬與志工們合唱「阮若打開心內門窗」，隨後與會者手拿著白玫瑰放在台灣地圖上，象徵228台灣英靈守護台灣，共同記取歷史教訓，一起為台灣加油向前行。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠指出，政府一直努力將威權時期的加害體制，讓人民充分理解真相，面對過去的歷史傷痛，政府更會負起應有的責任還原真相、坦然面對、撫平傷痕、社會和解的方向前進。

蘇治芬在追思會中表示，228對一些人來說是很悲痛的符號，但對沒有經歷過的人而言，可能沒有感覺，但對台灣民主運動而言，228代表多重意義，在歷史上留下很深的傷痕。

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蘇治芬說，促進轉型正義委員會去年5月任務完成解散，納入各個部會，轉型正義工作仍繼續，大家持續努力奮鬥。

劉建國認為，台灣民主自由的新興，是很多人遭受不公不義的壓迫、甚至犧牲生命，為公理正義奮鬥換來的，沒有真相，何來原諒？劉建國說，歷史絕不可忘，大家必須深切檢討，切莫重蹈覆轍；台灣民主這麼蓬勃發展可說是先人努力的成果，才能有這樣的民主自由。（編輯：郭諭儒）1120228

#蘇治芬
#劉建國
#民進黨雲林縣黨部
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