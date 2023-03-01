二二八國家紀念館補充蔣萬安致詞 北市府尊重

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市長蔣萬安昨天指天馬茶房附近的緝菸事件導致全台228事件，遭二二八國家紀念館補充「天馬茶房事件非引發228事件的主因」。北市府今天對此表示，尊重國家紀念館的詮釋。

台北市文化局長蔡詩萍今天上午在市政會議前接受媒體聯訪時表示，蔣萬安致詞提到228事件導因於前一天的緝菸事件是描述歷史事實，事件前的政治氛圍或事件的歷史評價則不是一名市長應該或可以去置喙的。

蔡詩萍說，蔣萬安昨天為76年前發生的事情致上最深歉意，與總統蔡英文、前總統陳水扁、台中市長盧秀燕傳遞的訊息都差不多，「不能因為蔣市長的身分獨特，就認為他講這個話不對或不行。」

蔡詩萍認為，蔣萬安從市政角度對228事件的詮釋相當合理，「二二八國家紀念館站在中央層級要怎麼詮釋，我們都尊重。」

蔣萬安昨天在台北市政府舉辦的228事件紀念儀式上表示，「身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。」

二二八國家紀念館昨天晚間透過臉書澄清，表示228事件不是天馬茶房附近的緝菸事件導致的全台衝突，要幫蔣萬安「補充」說明，避免民眾誤會。

此外，針對國民黨台北市議員鍾沛君將提案停辦台北市官方228追思會，蔡詩萍表示，尊重不同意見表達，但以文化局角度來看，他相信應該不會停辦，因為舉辦紀念儀式已行之有年，是非常重要的活動。（編輯：蕭博文）1120301