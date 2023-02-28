228國家紀念館：天馬茶房緝菸事件非引發事件主因

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（中央社記者葉素萍台北28日電）台北市長蔣萬安今天說，願意為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的事情，致上歉意。228國家紀念館晚間指出，「天馬茶房緝菸事件並非為引發二二八事件的主因」。

蔣萬安下午出席「台北市228事件76周年紀念會」致詞時表示，「身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意」。

228國家紀念館晚間透過官方臉書指出，228事件不是天馬茶房附近的緝菸事件所導致的全台衝突，要幫蔣萬安「補充」說明，避免民眾誤會。

228國家紀念館表示，228事件發生的背景及原因相當錯綜複雜。首先是長官公署體制的特殊化，由於行政長官擁有行政、立法、司法，甚至人事、監督之權，因此形成在台專權獨斷的權力，再加上兼任台灣全省警備總司令，更形成軍政一元集權的特殊化。

228國家紀念館指出，此體制頒布後，許多台籍人士均大失所望，這個體制在台灣實施期間，不斷有人建議國府高層廢除長官公署，恢復省府制度。

228國家紀念館說，其次是政治壟斷與接收弊端。當時中國大陸人士壟斷政府重要中高級職位，以及所產生各種牽親引戚、營私舞弊、貪贓枉法等接收弊端，亦是228事件的重要原因。

228國家紀念館表示，三是經濟統制與民生困苦。陳儀及其接收集團採取的是經濟統制政策，也就是物資管制、金融壟斷、物品專賣，卻造成民眾失業與飢餓；最後是社會動盪與文化隔閡，由於部分來台軍警紀律敗壞、作威作福，再加上與台灣民眾的文化隔閡，造成彼此間的衝突對立，使得社會治安惡化，騷亂事件層出不窮。

228國家紀念館說，1947年2月27日下午，天馬茶房緝菸事件是人民積怨已久、引爆民怨反彈的導火線。天馬茶房緝菸事件在台北爆發後，原本樸實無爭的台灣人民紛紛揭竿而起，各種反抗行動或是衝突事件陸續不斷在全台各地發生。

228國家紀念館表示，觀察各地衝突反抗，可發現大部分的反抗行動多為反對官署的腐敗，進而包圍占領地方機關單位，有毆傷人員或是接收警察局、派出所、兵營軍火庫武器及物資等情形；另也有許多因省籍的怨恨，所引發的街頭流血事件衝突。

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228國家紀念館指出，在反抗行動與衝突爆發後，政府隨即展開一連串的鎮壓與整肅行動。高雄市由於當時駐軍兵力頗多，因此雖有民眾反抗行動，但未獲得官方正面回應，反遭受強硬的軍事鎮壓，成為228事件當中，最為悲慘且血腥的受害地區。

228國家紀念館說，228事件不僅有2月27日天馬茶房緝菸事件，還有2月28日行政長官公署開槍事件、3月6日高雄大屠殺、3月8日基隆大屠殺、3月11日八堵車站事件、3月嘉義車站前談判和平使槍殺，歷史的真相正等待民眾認識、面對及發掘。（編輯：林克倫）1120228