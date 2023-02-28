蔣萬安：身為台北市長願為228事件致歉

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台北市長蔣萬安（左2）28日下午在台北二二八和平紀念公園出席台北市228事件76週年紀念會，蔣萬安向受難者家屬致意。中央社記者吳家昇攝 112年2月28日

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北28日電）台北市長蔣萬安今天在228事件紀念會中致歉，會後被問到是否以蔣家後代身分致歉時則重申，身為市長，願意為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房旁邊的事情，致上歉意。

蔣萬安今天下午出席「台北市228事件76周年紀念會」，致詞時表示，「身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。」

蔣萬安會後接受媒體聯訪時，被問及致詞中的「致歉」是針對查緝私菸，還是整個228事件，以及是否以「蔣家後代」身分致歉等問題。

蔣萬安僅反覆表示，「身為市長，也願意為76年前發生的事情，在台北市大稻埕天馬茶房旁邊，致上真摯的歉意。」

聯訪過程中有人大喊提問，「你覺得蔣家人需要負責任嗎」，蔣萬安則未回應。

此外，針對致詞遭民眾衝進場內打斷，蔣萬安表示，他是抱著非常誠懇、謙卑、肅穆的心情來參加，這次活動以家屬為主，而台灣社會每種聲音都有，都尊重。

媒體追問警方維安是否出問題，蔣萬安僅表示，警方都有事前規畫，重申任何聲音都予以尊重，而歷史事件不應該停格在某一個階段，他的態度就是坦然面對、還原真相。（編輯：蕭博文）1120228

台北市228事件76週年紀念會28日下午舉行，台北市長蔣萬安（前中）登台致詞時，身後突然闖入多名抗議人士，蔣萬安在台前靜候現場人員協助將抗議者請離。中央社記者吳家昇攝 112年2月28日

台北市228事件76週年紀念會28日下午舉行，台北市長蔣萬安致詞時，場外突然有抗議團體成員闖入現場，高舉布條、激動吶喊表達訴求，隨即被維安人員拉開。中央社記者裴禛攝 112年2月28日

台北市政府28日下午在二二八和平公園舉行228事件76週年紀念會，多名抗議人士在台北市長蔣萬安致詞時闖入會場，舉布條要求蔣萬安下跪道歉等，隨即被警方壓制帶走。中央社記者裴禛攝 112年2月28日