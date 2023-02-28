馬英九：我已就228事件道歉30多次 蔣萬安自己決定

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前總統馬英九（前右）28日表示，中華民國政府對228事件已經道歉很多年了，台北市長蔣萬安是否該繼續道歉由蔣萬安自己決定。中央社記者王承中攝 112年2月28日

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（中央社記者王承中台北28日電）對於台北市長蔣萬安具有蔣家身分，是否該就228事件道歉。前總統馬英九今天表示，他從擔任台北市長到總統，已就228事件道歉30多次，是否需要繼續道歉，可由蔣萬安自己決定。

今天是228和平紀念日，前總統馬英九下午前往台北市二二八和平公園福德宮參拜祈福，隨後出席由台北市政府舉辦的「台北市二二八事件76週年紀念會」。

馬英九在出席紀念會前接受媒體聯訪時表示，中華民國政府對於228事件已經道歉很多年了，從他擔任台北市長到總統，已就228事件道歉30多次，是否需要繼續道歉，他認為可由蔣萬安自己決定。

媒體問及鴻海創辦人郭台銘想回國民黨爭取總統提名，但國民黨至今沒有動作，而台灣民眾黨日前公開向郭台銘招手尋求合作。馬英九回應說，「這要尊重郭台銘要加入哪個黨」。

國防部近日預告「全民防衛動員準備法」修正草案，遭質疑下達動員後將管制媒體與記者。國防部則指出，戰時管理措施早已存在相關辦法，目的是應對敵人認知作戰威脅，並未箝制新聞自由。

媒體詢問是否擔心全動法會箝制新聞自由，馬英九認為，要特別小心，相信有很多新聞界的朋友很擔心，是否會發生類似關新聞台的事情。（編輯：林興盟）1120228