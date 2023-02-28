蔣萬安致歉228 致詞遭鬧場被罵殺人凶手

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台北市228事件76週年紀念會28日下午舉行，台北市長蔣萬安（前中）登台致詞時，身後突然闖入多名抗議人士，蔣萬安在台前靜候現場人員協助將抗議者請離。中央社記者吳家昇攝 112年2月28日

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北28日電）台北市長蔣萬安上任後今天首次出席228紀念會，致詞時表示，深深為緝菸事件進而導致228事件致上誠摯歉意。他致詞時被鬧場，遭罵「殺人凶手」。

蔣萬安致詞時，數名民眾手持絲帶衝向講台並高喊「殺人凶手」、「下跪道歉」，場面一度混亂，蔣萬安也暫停約10分鐘才繼續致詞。



蔣萬安致詞時說：「身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意」。



蔣萬安致詞說，這是他第一次，以台北市長身分，參加台北市的228紀念活動，心情非常複雜而肅穆。而他從228家屬的愛心與寬容裡，學到很多，感受很深。



蔣萬安表示，他擔任台北市長任內，一定責成市府團隊，對台北市228事件的歷史材料，盡其可能繼續挖掘、搜尋；對家屬在現實處境中的需要，盡全力地加以照顧幫忙。



蔣萬安說，將致力於228事件76年後的台北市，讓所有市民更坦然地面對彼此，擁抱彼此，迎向一個有愛、有包容、有尊重的和平未來。（編輯：蕭博文）1120228

「台北市228事件76週年紀念會」28日下午在二二八和平紀念公園舉辦，抗議民眾在台北市長蔣萬安致詞時闖入會場。中央社記者吳家昇攝 112年2月28日

台北市長蔣萬安（前中）28日下午出席台北市228事件76週年紀念會，有陳抗團體成員在他致詞時突然闖入會場，激動表達訴求，現場維安人員及警方隨即上前處理。中央社記者吳家昇攝 112年2月28日

「台北市228事件76週年紀念會」28日在二二八和平公園舉行，台北市長蔣萬安（前右）會前與受難者家屬致意，並接受陳情信件。中央社記者裴禛攝 112年2月28日

台北市長蔣萬安（中）28日下午在台北二二八和平公園出席台北市228事件76週年紀念會，蔣萬安獻花致意。中央社記者吳家昇攝 112年2月28日