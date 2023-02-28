本土社團上街紀念228 呼籲蔣萬安真心道歉悔改

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北28日電）今年是228事件76週年，鄭南榕基金會等50多個民間團體走上街頭紀念228。對身為蔣介石後代的台北市長蔣萬安是否應該道歉，人權律師李勝雄表示，若蔣萬安認為祖先是對的，蔣萬安自己要承受罪惡，希望他不要變成共犯，對此事要表明，否則自己會受累。

蔡瑞月舞蹈研究社及鄭南榕基金會2017年共同發起，復刻1987年醫師陳永興、律師李勝雄與自由時代雜誌創辦人鄭南榕發起的「228公義和平運動」，號召人民一起肅穆走上街頭，提醒執政當局面對歷史責任。

民間團體今天發起第七次「228．0紀念行動」，活動主軸是「拆除威權．起造新國家」。遊行隊伍在台北市日新國小前集結，走過相關歷史地點，從天馬茶房出發，經過專賣局台北分局、台北放送局（台灣廣播電台），到台灣行政長官公署（行政院）。

領隊遊行的鄭南榕基金會董事鄭竹梅、人權律師李勝雄、牧師歐蜜偉浪在天馬茶房、228事件引爆地，獻上玫瑰花追悼。由於天氣晴朗，不少人帶著孩子參與遊行。

鄭竹梅表示，今天是為了愛與公義而走，為了不要忘記而走，為了自由和信念而走，也是為了未來而走。

遊行隊伍抵達行政院後，用手語唸詩「1947寒冷的春天」，用「無聲」表達受難者、家屬、整個台灣社會來不及哭泣的心聲；牧師帶領民眾一起為台灣祈禱，最後以蔡瑞月舞蹈社的「長春花」舞作改編的儀式收尾。

李勝雄接受媒體訪問，被問到蔣介石後代、台北市長蔣萬安是否應該道歉，他回應，這是蔣萬安自己的問題，若蔣萬安認為祖先是對的，那麼蔣萬安自己要承受罪惡，希望蔣萬安不要變成共犯，蔣萬安對此事要表明，否則自己會受累。

此外，鄭南榕基金會執行長劉璐娜致詞指出，228國殤日，對當代台灣人的意義有三點，首先，要求朝野各政黨與政治人物必須正視228歷史與教訓，同時拒絕中國威脅逼迫台灣，不要再讓台灣走上被殖民的命運，大家或許沒有共同的過去，但多數的台灣人有著共同的未來，因為台灣是大家的歸屬。

其次，劉璐娜說，請總統蔡英文、國會多數的民進黨持續推動轉型正義，台灣人民將歷史的重大責任交給民進黨，請慎重以對、全力以赴，有誠實的歷史，才有健康的社會；第三則是台灣人必須團結，拒絕被分化，決心捍衛台灣與民主自由的成果，讓台灣的民主深化，讓國際社會支持台灣，自己的國家自己救。（編輯：林淑媛）1120228