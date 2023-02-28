紀念228 蔡總統：台灣人尊嚴地活 絕對不能再犯錯

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（中央社記者張榮祥台南28日電）228事件76週年中樞紀念儀式今天在台南市228紀念公園舉行；總統蔡英文表示，讓台灣人尊嚴地活，是紀念228最好的方式，「我們絕對不能再犯錯」。

228事件76週年中樞紀念儀式今天在台南市228紀念公園舉行，蔡總統、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、文化部長史哲、內政部長林右昌、台南市長黃偉哲及受難者家屬等人出席紀念及獻花，蔡總統更頒發回復名譽證書。

蔡總統指出，台南有2座228紀念碑，其中一座在228紀念公園，上面是個壞了的鍋鼎，代表受傷人民，公園對面是台南市政府，提醒政府不要忘了歷史教訓；另外，台南也有湯德章紀念公園，湯德章當時拒絕交出名冊，銷毀名單，背負莫須有罪名，遭2天刑求後遊街示眾，槍決身亡捨身取義，讓台南免於更危險的處境。

蔡總統表示，2021年湯德章故居面臨被拆除危機，民眾自發募資買下保存，代表台灣人以集體力量捍衛湯德章的精神，捍衛一個時代的勇氣。去年9月，台南228紀念館啟用，讓人了解湯德章、王育霖及台灣許多前輩的事蹟，讓政府知道受難前輩用生命劃下台灣社會公平正義及民主自由的底線，「我們絕對不能再犯錯」。

228事件76週年中樞紀念儀式28日在台南市228紀念公園舉行，現場眾人上台獻花紀念追思。中央社記者張榮祥台南攝 112年2月28日

蔡總統說，政府2016年以來系統性推動轉型正義整體工程，包括黨產條例，促轉條例及政治檔案條例，逐步推動立法工作，轉型正義也持續累積成果；在平復受難者部份，撤銷5983件不法判決，這是國家首次消除政治受難者有罪的污名，為前輩撕下有罪的標籤；也清查審定7572件政治檔案，政府會持續推動政治檔案的徵集、開放及研究，透過檔案解密和運用，讓歷史真相更清晰，重見台灣人民共同歷史記憶。

蔡總統表示，在反省歷史記憶上，政府審定42處不義遺址，積極規劃活化，不僅要承認過去的錯誤行為，也要成為轉型正義的教育基地。國家轉型正義行動綱領已核定上路，這是首度將轉型正義系統性地納入教育，對學校、公務人員、執法人員、社會大眾全面推廣。

蔡總統說，人們或許有不同的歷史評價，但政府有責任堅守民主憲政立場，各機關應落實法定任務，務求審慎圓滿，告慰受難前輩，撫慰受難家屬的傷口，只有讓國民認識台灣曾有的傷痛和過錯，凝聚民主共識，才能走向團結的未來。

蔡總統說，去年5月促轉會完成階段性任務，去年9月行政院主持推動轉型正義會報已開始召集，以行政院高度整合各部會，法務部去年底組成平復威權統治時期司法及行政不法的審查會，數天前首批平復不法案件已公布，今年1月成立的權利回復基金會完成首批審核作業，這是政府首度以賠償、而非補償的態度，誠心修復不法的侵害。

蔡總統表示，政治檔案條例已提出修正草案，今天完成預告，希望透過修法讓政治檔案全面公開運用，她希望相關法案1年內完成立法，讓法治更完備。各部會務必堅定立場，落實各項工作，轉型正義工作是和時間賽跑，也是台灣民主化後責無旁貸的任務。

蔡總統說，副總統賴清德2014年擔任台南市長時，將3月13日湯德章忌日訂為台南市正義與勇氣紀念日，今年228中樞紀念儀式主題是「正義匯聚，勇氣延續」，紀念前人正義勇氣有時代性重要意義，引領台灣不斷追求正義和民主，228不只是書本歷史，而是活生生事件，只要記取教訓，將帶給台灣人正義勇氣，面對新時代挑戰。

蔡總統同時引用電影「悲情城市」的一幕說，「英勇犧牲的228前輩選擇尊嚴，是為了讓心愛家人朋友選擇尊嚴」；讓台灣人尊嚴地追求自由與繁榮，讓台灣人尊嚴地和世界交往、尊嚴地做自己，這也是總統的責任。為了世世代代的台灣人，讓台灣人尊嚴地活，是紀念228最好的方式。（編輯：孫承武）1120228