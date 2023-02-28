228連假收假日國5北上壅塞 下午留意11地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北28日電）今天是228連假收假日，根據國道即時路況顯示，中午12時左右，西部國道大致順暢，國5北上宜蘭到頭城時速不到40公里，高公局指出，午後西部國道預計也將湧現北返車潮。

今天是228連假最後一天，根據國道即時路況顯示，中午12時西部國道大致順暢，並未有明顯壅塞路段，不過國5已經出現北返車潮，宜蘭到頭城時速不到40公里。

高公局預估，今天中午過後西部國道將出現北返車潮，要到晚間8時後紓解，國5也預計今晚8時後才會紓解。

高公局指出，預判今天下午重點壅塞路段為國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：張雅淨）1120228