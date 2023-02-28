台東鹿野清晨7.4度 西半部、馬祖防局部霧

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（中央社記者張雄風台北28日電）根據氣象局網站，今天清晨輻射冷卻影響，平地最低溫為台東鹿野攝氏7.4度；西半部、馬祖留意霧或低雲。氣象專家吳德榮說，今、明兩天冷空氣減弱，氣溫回升，各地晴朗穩定。

中央氣象局清晨發布低溫特報，今晨輻射冷卻影響，天氣仍偏冷，花蓮、台東、桃園、新竹、苗栗及高雄有10度以下氣溫發生。

根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為台東縣鹿野鄉7.4度，其次為新竹縣峨眉鄉8.1度、苗栗縣頭屋鄉8.5度。

氣象局提醒，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，雲林已出現能見度不足200公尺的現象，彰化、嘉義能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天冷空氣減弱，氣溫回升，各地晴朗穩定，東半部偶有局部少量飄雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明晚起至3月3日東北季風增強，影響輕微，北台灣雲量稍增，東半部有局部短暫降雨；北台灣轉涼，其他地區氣溫略降，各地早晚偏涼微冷。

吳德榮提到，3月4日水氣略增，大台北東側、東半部有局部短暫雨；3月5、6日水氣減少，各地晴朗穩定，白天北舒適、南微熱，清晨氣溫低，日夜溫差很大。（編輯：張雅淨）1120228