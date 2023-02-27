好天氣倒數 3/1晚間起東北季風南下降溫

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圖為27日下午北投法鼓山農禪寺，許多民眾趁好天氣外出走走。中央社記者趙世勳攝 112年2月27日

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（中央社者張雄風台北27日電）氣象局今天表示，明天及3月1日白天仍是好天氣，各地高溫可達攝氏25、26度，低溫約13、14度，留意日夜溫差；3月1日晚間起東北季風影響，3月5日之前北部、東半部天氣每天一變。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天、3月1日冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風至東南風，各地高溫可達25、26度，南部部分地區會更高一些；西半部各地低溫約13、14度，東半部約15、16度，留意日夜溫差。

張承傳指出，3月1日白天之前大多為晴到多雲，僅東半部地區及大台北山區有零星短暫雨；3月1日晚間起至3月2日東北季風增強，溫度稍降，北部高溫約16至19度，中南部約20至26度；各地低溫變化不大。

張承傳提到，3月3日東北季風減弱，各地氣溫稍回升1、2度，但3月4日又一波東北季風增強再降溫，影響至3月5日，3月6日東北季風再減弱。

張承傳說，東北季風影響期間，北部及東半部地區有局部短暫雨，3月3日東北季風稍減弱，降雨範圍縮減至東半部地區有局部短暫雨。

根據氣象局網站，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天清晨本島平地最低溫為台南後壁區8.2度。張承傳表示，未來一週北部、東半部天氣變化快速，西半部低溫約維持在13、14度左右，雖然局部地區仍有輻射冷卻，但不會像今天一樣造成明顯降溫。

張承傳提醒，明天、3月1日西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；明晚起至3月1日東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪發生。（編輯：管中維）1120227