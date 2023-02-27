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北市貓空、花博公園等9景點人潮警示亮紅燈 仰德大道交通管制

2023/2/27 15:27（2/27 15:45 更新）
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27日北台灣高溫回升至攝氏18到20度。台北四四南村下午出現人潮，不少民眾趁著好天氣出遊、活動筋骨。中央社記者裴禛攝 112年2月27日
27日北台灣高溫回升至攝氏18到20度。台北四四南村下午出現人潮，不少民眾趁著好天氣出遊、活動筋骨。中央社記者裴禛攝 112年2月27日
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）今天是228連假第3天，台北市天氣放晴，貓空、花博公園、竹子湖、陽明公園等9景點的人潮警示燈號都在午後亮起紅燈，動物園、天文館參觀人次也有明顯增加。

228連假進入倒數，台北市各大景點都出現出遊潮。台北市立動物園統計，今天截至下午2時許，入園人次已經達到3萬2317人，相較昨天一整天不到3萬人有明顯成長。

台北市立天文科學教育館同樣湧入許多親子遊客，停車場從中午開始就一位難求，館內遊客也較平常假日增加許多。

根據台北旅遊人潮警示燈號系統，可以賞花的竹子湖、陽明公園從昨天開始就亮起代表擁擠的紅燈。台北市公園處提醒，賞花人潮較多，仰德大道已實施交通管制，請民眾多利用大眾運輸工具前往。

此外，白石湖、貓空、花博公園、西門町、松山文創園區、華山文創園區、大安森林公園也在今天午後亮起紅燈，士林官邸公園、中正紀念堂及大稻埕碼頭則亮起代表人潮略多的黃燈。（編輯：蕭博文）1120227

27日白天冷氣團減弱氣溫回升，北市信義商圈百貨商場及世貿一館下午湧現人潮。中央社記者裴禛攝 112年2月27日
27日白天冷氣團減弱氣溫回升，北市信義商圈百貨商場及世貿一館下午湧現人潮。中央社記者裴禛攝 112年2月27日
#台北市
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