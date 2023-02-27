新北九份金瓜石湧人潮 3年來首次啟動雙A級交管

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（中央社記者王朝鈺新北27日電）新北警方表示，瑞芳區金瓜石、九份今天下午湧現人潮，警方啟動雙A級交管，引導車輛至水湳洞停車場停車，這是COVID-19疫情爆發3年來，首次在此地區發布雙A級交通管制。

今天是228連假第3天，金瓜石、九份地區天氣轉晴，新北市政府警察局瑞芳分局發布新聞稿指出，因上山車流持續增加，包含隔頂、福山宮、台陽及新9號等主要停車場停車量已達9成近飽和，警方在下午3時31分啟動雙A級交通管制措施。

雙A級交通管制措施區分2大部分，首先警方於瑞八與明燈路口、瑞八與逢甲路口、102線新9號停車場大門口、台2線與北35線路口、台2線與北34線路口及102線與北37線路口等6處設置管制點。

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其次，除接駁公車、領有通行證、當地民眾（憑身分證查驗放行）、民宿旅客、特殊婚喪喜慶、計程車及機車等車輛外，其餘一律管制至水湳洞停車場停放，並協助引導觀光客轉搭乘接駁公車進入金九風景區。

水湳洞停車場若車輛停滿，警方表示，立即啟動勸導民眾前往其它景點，避免等候車流造成停滯、回堵。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發3年來，首次在金瓜石、九份地區發布雙A級交管。（編輯：戴光育）1120227