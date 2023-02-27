228連假收假日 國道省道易塞路段出爐

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（中央社記者余曉涵台北27日電）明天是228連假最後一天，交通部高速公路局預估包含國1苗栗-湖口等11路段恐壅塞；省道方面，公路總局預估台2線東北角路段等也將會有車潮壅塞狀況。

根據國道即時路況，今天下午6時國道仍有多處壅塞時速不到40公里，甚至部分路段不到20公里，包含國1大華系統-汐止、泰山轉接道-環北、頭份-湖口、銅鑼-苗栗、泰安服務區-后里、豐原-台中系統、台中-大雅、西螺服務區-埔鹽系統、雲林系統-斗南、台南系統-永康。

國3新店-中和、關西-大溪、大山-西濱、西湖服務區-後龍、和美-龍井、南雲-名間、長治-屏東；國5宜蘭-坪林；國6北山-舊正。

高公局預估，西部國道要到晚間9時才會紓解，國5則可能要到明天凌晨0時後才會紓解。

明天是228連假收假日，高公局預估將會有北返車潮，預估國道交通量為109百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

壅塞路段包含國1苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6舊正-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

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省道方面，公路總局預估觀光風景區周邊路段仍有短程出遊車潮，包含北部台2線東北角路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段；中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭周邊等。

另外，公路總局預估省道主要幹道將有返回工作地的車流出現，包含北部鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南路段、南部台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港路段，以及東部台9線蘇花路廊等。（編輯：管中維）1120227