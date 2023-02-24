228連假逢花季出遊車多 部分國道路段高乘載管制

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高公局研判，228假期國道交通需求為平日的1.2倍至1.5倍。圖為去年228連假首日國道3號往三峽方向南下路段壅塞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）明天起有4天228連續假期，因逢花季，預估國道會有大量出遊車潮，高速公路局將於明天及27、28日在部分國道路段實施高乘載管制。

高公局研判，228假期國道交通需求為平日的1.2倍至1.5倍，旅遊旅次多，假期前兩日以南向車流為主，後兩日以北向車流為主，尖峰時段瓶頸路段易壅塞。

高公局日前公布的228假期國道高乘載管制時段、路段如下：

一、2月25日：上午6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道。

二、2月27至28日：每天下午2時至晚上9時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

高公局在4天假期也將封閉部分匝道，時段及路段如下：

一、2月25日：清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

二、2月26日：清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

三、2月27至28日：每天中午12時至晚上9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

今天是連假前夕，高公局預測國道5號南下南港系統-頭城從上午9時至深夜12時易塞車，傍晚6時至晚上8時國道1號南下楊梅到新竹、國道3號南下土城到關西也可能壅塞。

根據高公局上午近10時即時路況資訊，國5南港至頭城車流多，石碇路段車速較慢，時速不到60公里，其他路段仍可達60公里以上。（編輯：唐聲揚）1120224