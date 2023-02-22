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228連假 南迴和東海岸公路部分交管和替代道路

2023/2/22 09:29
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（中央社記者盧太城台東縣22日電）因應228連假交通量，公路總局表示，台東主要聯外道路南迴公路、台東縱谷和東海岸公路，部分路段將實施交管和替代道路。

公路總局第三區養護工程處貼出公告，因應228和平紀念日連續假期台東台9線（南迴和台東縱谷公路）及台11線（東海岸公路）交通量，2月25日至28日實施交通疏運計畫。

南迴公路的金崙風景區、良火車站、台東市區及台東縱谷的初鹿牧場、金城武樹附近、池上街道、關山街道，還有東海岸公路的小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等鄰近風景區易壅塞路段，已規劃完成相關交管和規劃替代路線、彈性調整號誌措施。

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另外，省道大客車禁行路段、省道大客車行駛應特別注意路段，提供資訊於公路總局網站（https://www.thb.gov.tw）下之「全國大客車禁行及行駛應特別注意路段及時段」網頁，可供民眾瀏覽並下載資料參考。

第三區養護工程處交通管理及控制中心主任洪乾元呼籲民眾，228連假期間儘可能避開交通尖峰，假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形。上路前先了解各項交通疏導措施及道路交通狀況，配合地圖妥善規劃行程，且勿任意違規停車，依照標誌、標線、號誌指示行駛，多多使用大眾運輸工具。（編輯：張雅淨）1120222

#東海岸公路
#南迴公路
#交通疏運
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