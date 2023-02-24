強烈大陸冷氣團來襲午後明顯降溫 25、26日最冷

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）中央氣象局預報，今天強烈大陸冷氣團南下，午後北部及東北部氣溫明顯下降，其他地區入夜也轉冷，持續影響3天，明天及26日最冷。

氣象局說，北部及東北部今天上半天高溫仍有攝氏16到20度，下午開始氣溫將明顯下降，晚上會降到12到14度，台中到台南、花蓮白天高溫約22到24度，其他地方26到28度，局部地區會更高，但是入夜後也會降到13到17度。

另外，今天迎風面降雨增多，北部及東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北角有局部大雨，中南部仍有陽光。

氣象局預測，明天及26日，也就是228連假前2天，強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫11、12度，其他地方13到15度，北台灣高溫不超過15度，其他地區20度左右，高屏仍有23至25度；北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，27日強烈大陸冷氣團減弱，清晨各地天氣仍寒冷，白天起氣溫逐漸回升，北部及東半部降雨也減少，28日連假最後一天，西半部晴朗有陽光，全台高溫可達22至24度。（編輯：陳政偉）1120224