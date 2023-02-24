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愈晚愈冷 低溫特報增至9縣市

2023/2/24 17:13
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）強烈大陸冷氣團今天起影響台灣至26日，中央氣象局上午發布8縣市低溫特報，下午再新增宜蘭，愈晚愈冷，共9縣市可能出現攝氏10度以下低溫。

氣象局說， 今晚起台北、新北有局部10度以下氣溫的機率；明天傍晚起至26日，桃園以北也有局部持續10度左右或以下氣溫。

氣象局下午發布低溫特報及燈號，橙色燈號（非常寒冷）縣市包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫的機率。

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黃色燈號（寒冷）的縣市包括：新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫的機率，連江縣則有6度以下氣溫發生的機率。

氣象局也發布15縣市陸上強風特報，因東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及桃園至彰化內陸地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：龍柏安）1120224

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