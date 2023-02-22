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迎接228連假 國光客運25日起祭85折優惠

2023/2/22 12:51
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（中央社記者余曉涵台北22日電）228連假即將開始，國光客運今天表示，配合公路總局疏運優惠措施，25日起推出34條中、長程地區及國5路線平均85折優惠。

國光客運今天發布新聞稿表示，25日起將推出34條中、長程地區及國5路線平均85折優惠，路線包含台北往返日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區；國5路線包括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地。使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票，或享基本里程免費優惠。

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國光客運表示，為了鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，配合交通部「在地有腳」政策，持租車憑證搭乘回程客運最高折抵新台幣200元等優惠，公路總局也協調宜蘭及台東地區多家租車業者提供租車優惠，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。

國光客運指出，2月起於朝馬、台中站買來回票就有機會抽中麗寶樂園門票。另外麗寶樂園推出228連假限定優惠，12歲以下孩童入園只要99元。（編輯：張雅淨）1120222

#國光客運
#公路總局
#麗寶樂園
國光客運
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