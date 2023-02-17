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武陵農場櫻花河流吸睛 泰安櫻花季接力登場

2023/2/17 16:22（2/17 16:41 更新）
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武陵農場櫻花季持續展開，吸引許多民眾不遠千里上山賞櫻，武陵農場副場長胡發韜17日表示，農場境內櫻花目前正值盛開，2萬棵櫻花樹綿延在山林間，從空拍角度可見，粉色櫻花形成一條「櫻花河流」，美麗壯觀。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月17日
武陵農場櫻花季持續展開，吸引許多民眾不遠千里上山賞櫻，武陵農場副場長胡發韜17日表示，農場境內櫻花目前正值盛開，2萬棵櫻花樹綿延在山林間，從空拍角度可見，粉色櫻花形成一條「櫻花河流」，美麗壯觀。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）武陵農場櫻花進入盛開期，2萬棵櫻花樹綿延山林，構成浪漫的粉紅櫻花河流，空拍角度觀看美麗壯觀。泰安櫻花季則明天登場，美麗櫻花與日式建築相映照，預計成為民眾打卡夯點。

武陵農場櫻花季7日登場後，吸引許多賞櫻民眾不遠千里上山賞櫻，武陵農場副場長胡發韜今天接受媒體訪問表示，農場櫻花目前進入盛開期，農場內2萬株櫻花樹綿延在山林間，自空拍角度可見，粉紅色櫻花形成櫻花河流，美麗壯觀。

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不讓高山櫻花專美於前，泰安櫻花季18日登場。有最美派出所之稱的泰安派出所，派出所旁種植數百株櫻花樹，每逢開花時節，豔紅的櫻花與派出所的日式建築相映襯，充滿日式風情，吸引民眾前往賞花。

112年度泰安櫻花季18日開幕，活動到28日結束，大甲警分局泰安派出所預估今年花期將持續至3月初，因周遭路幅狹小，將延長實施交通管制至3月5日，共計16天，提供民眾優良賞花環境。（編輯：謝雅竹）1120217

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