北一女畢旅行程引討論 旅遊業者：已是流血價

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（中央社記者余曉涵台北27日電）北一女畢旅行程要價新台幣6450元引發外界討論。對此，旅遊業者今天表示，根據曝光的行程，已經是流血價格，若自行安排，費用可能要翻倍。

北一女中將舉辦為期3天2夜的畢旅，但有學生將行程表PO上網，質疑校方太晚公布行程，且行程也沒有6450元的價值。校方對此表示，行程經學生討論、投票後才定案，有疑問可退費。

雖然不是當事業者，不過曾經帶過北一女畢旅行程的創新旅行社董事長李奇嶽對媒體說，20幾年前的北一女畢旅行程也是3天2夜，當時要價將近6000元，現在6450元根本是流血價，若是自行安排，沒有1萬2000元無法住到這個等級的飯店及造訪的景點。

李奇嶽表示，學生對於行程不滿意屬於個人意見，旅行團本來就無法做到大家都喜歡，且行程都是學校及學生代表一起協商的結果。

李奇嶽認為，北一女是有指標性的好學校，這樣的行程業者都會當作廣告效果場，因此這樣的價錢真的很低。

李奇嶽建議，未來要到墾丁行程應該要拉到4天3夜，但費用會落在8000元上下，就會玩得比較輕鬆。

至於沙灘排球方面，李奇嶽指出，20幾年前的行程就有這項比賽活動，且對學校來說這是教育旅行，而對學生來說是畢業旅行，因此需要達到平衡點。（編輯：管中維）1120227