111年觀光旅館客房每晚均價4195元 創歷史新高

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（中央社記者余曉涵台北15日電）交通部觀光局公布民國111年觀光旅館營運統計資料，去年觀光旅館平均住用率為48.06%，為史上第4低，但客房每晚均價漲到新台幣4195元，創下歷史新高。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊台灣觀光產業，但台灣旅館房價仍創下歷史新高。根據觀光局統計，去年觀光旅館平均住用率為48.06%，是史上第4低；在平均房價方面，去年平均每晚4195元，創下歷史新高，且已經是連續3年成長。

學者分析主因是物價成本、人力缺乏等因素，靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，觀光旅館房價成長與淡旺季波動有關，疫情期間降價也沒有客人，因此疫情相對和緩時，旅客大量出籠，房價自然就會偏高，導致平均房價創下新高。

此外，黃正聰指出，散客增加、物價及人工成本上漲都是觀光旅館房價偏高的原因之一。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜認為，過去因應疫情，都以國旅市場為主，且國外「宅度假」的風氣吹向台灣以及團體旅客的套裝行程模式，讓台灣中高端旅館的熱度一直維持，價格也就一直攀升。

陳家瑜指出，加上旅館業的缺工問題嚴重，不少業者的住房率會控制在7到8成，但為了要維持營收，單價就會提高。

至於開放邊境後，台灣觀光旅館平均房價是否會維持高價趨勢？陳家瑜直言，即使外籍旅客回流，房價也不會因此降低，且反而還有上漲空間。

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陳家瑜說，因為業者會以目前攀高的價格銷售給國外市場，加上人力短缺問題不是短期內可解決的，研判會跟日本一樣，房價會比疫情前還高。黃正聰認為，國際旅客來台，國內旅客也會出去，因此並不會影響導致房價變低。

對於觀光旅館平均房價創下歷史新高，觀光局表示，希望業者可以多推出平日優惠方案，也呼籲消費者選擇非尖峰時段出門旅遊，讓雙方可以達到雙贏。（編輯：張雅淨）1120215