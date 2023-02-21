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解封後觀光熱 非洲等特殊行程一上架就成團

2023/2/21 21:51
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台灣去年10月邊境解封，很多民眾搶著出國，除了鄰近的東北亞和東南亞外，非洲等特殊行程一上架就成團。

佳繽旅遊是台灣主要經營特殊旅遊行程的旅行社，今天舉行記者會，除了說明解封後特殊旅遊團的盛況外，也介紹今年將推出的產品。

佳繽旅遊總經理彭文欽說，去年10月13日台灣一解封，佳繽旅遊10月18日就出發了台灣第一個巴基斯坦團，之後陸續成行的還有摩洛哥團、納米比亞團、南印度團，甚至中東海灣5國的商品，都是一上架就收到舊客戶報名且立即成團，連今年9月15日要出發的42天非洲18國之旅，都會如期出發。

彭文欽也介紹今年將推有「歐洲火藥庫」之稱的巴爾幹半島8國之旅，到黑山共和國健行、參訪阿爾巴尼亞博物館、到羅馬尼亞探訪吸血鬼城堡；還有中亞5國之旅，到土庫曼繞地獄之門，赴吉爾吉斯的碎葉城探訪傳聞中國詩人李白的故鄉；帕米爾高原的巴基斯坦之旅，將帶旅客參觀絲綢之路、到印巴邊界看降旗典禮、拜訪霍帕爾冰川及比阿佛冰川。

佳繽旅遊成立10年，經營的非洲行程多達54國，是業界翹楚，2018年首次報名號稱台灣旅遊界奧斯卡的金質獎就獲大獎。

彭文欽說，3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情並未擊垮公司，大家養精蓄銳做好準備，才能在國門一開放時，就讓多種簽證不易的特殊行程也能立即成行。（編輯：管中維）1120221

#彭文欽
#佳繽旅遊
#台灣
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