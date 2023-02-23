更多編輯台推薦新聞：
紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化
國際

紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彭博：中國政府要求國企停用全球四大會計師事務所
首頁 / 生活

高鐵推國旅聯票出遊 車票限時75折優惠

2023/2/23 10:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）台灣高鐵公司今天再推出「國旅聯票」促銷，即日起至4月30日購買指定產品，享加購高鐵車票75折起的限時優惠。

台灣高鐵發布新聞稿，這次推出「國旅聯票」，自即日起至4月30日止（出發日期自3月1日至4月30日）購買「國旅聯票」指定產品，即享加購高鐵車票75折起的限時優惠。

台灣高鐵的「國旅聯票」促銷旅遊產品，包含：熱門體驗、景點門票、交通接駁、運動賽事、特色遊程，旅客可自由搭配，透過Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統、雄獅旅遊5個合作平台購買。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣高鐵舉例，目前正值春暖花開的賞花季節，透過「國旅聯票」可訂購九族文化村、嘉義阿里山、司馬庫斯等賞花熱點園區門票、行程，也可訂購台南熱門文創主題冰店「南埕衖事專屬票券」等人氣店家體驗行程。

高鐵「國旅聯票」相當優惠，以「高鐵台北-台中來回車票」加「九族文化村+日月潭纜車」行程為例，購買「國旅聯票」相較分別購買車票及門票共可省下新台幣600元；再以「高鐵台北-台南來回車票」加「南埕衖事專屬票券」行程為例，2人同行購買「國旅聯票」，相較分別購買車票及體驗行程，最高可省下1460元，還省下排隊時間。（編輯：陳政偉）1120223

#高鐵
#國旅聯票
#台灣高鐵
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族