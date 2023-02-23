高鐵推國旅聯票出遊 車票限時75折優惠

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）台灣高鐵公司今天再推出「國旅聯票」促銷，即日起至4月30日購買指定產品，享加購高鐵車票75折起的限時優惠。

台灣高鐵發布新聞稿，這次推出「國旅聯票」，自即日起至4月30日止（出發日期自3月1日至4月30日）購買「國旅聯票」指定產品，即享加購高鐵車票75折起的限時優惠。

台灣高鐵的「國旅聯票」促銷旅遊產品，包含：熱門體驗、景點門票、交通接駁、運動賽事、特色遊程，旅客可自由搭配，透過Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統、雄獅旅遊5個合作平台購買。

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台灣高鐵舉例，目前正值春暖花開的賞花季節，透過「國旅聯票」可訂購九族文化村、嘉義阿里山、司馬庫斯等賞花熱點園區門票、行程，也可訂購台南熱門文創主題冰店「南埕衖事專屬票券」等人氣店家體驗行程。

高鐵「國旅聯票」相當優惠，以「高鐵台北-台中來回車票」加「九族文化村+日月潭纜車」行程為例，購買「國旅聯票」相較分別購買車票及門票共可省下新台幣600元；再以「高鐵台北-台南來回車票」加「南埕衖事專屬票券」行程為例，2人同行購買「國旅聯票」，相較分別購買車票及體驗行程，最高可省下1460元，還省下排隊時間。（編輯：陳政偉）1120223