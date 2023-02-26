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228連假觀光客湧入嘉義市 多家火雞肉飯排長龍

2023/2/26 18:20
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（中央社記者蔡智明嘉義市26日電）嘉義市昨天下午開始湧現228連假觀光人潮，文化路夜市周圍白天也擠滿人，今天市區著名火雞肉飯店家門口都大排長龍，讓不少網友在臉書（Facebook）留言「火雞又要被團滅了」。

嘉義市建設處副處長羅資政告訴中央社記者，今天嘉義市著名的火雞肉飯店外都大排長龍，包括劉里長、阿樓師、阿宏師、嘉義人、郭家、民主火雞肉飯等等，都排滿了人。

另外，文化路夜市及四周街道也是滿滿觀光客，尤其是林聰明沙鍋魚頭總店所在的中正路，連機車都難以騎過去；嘉義地區不少民眾也在臉書（Facebook）貼上觀光客吃火雞肉飯大排長龍的照片，還有人留言說，火雞又要被團滅了。

羅資政說，嘉義市利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，積極輔導在地業者轉型，並且努力整修老屋，增加不少有特色的店，增設YouBike、電動公車，擴充觀光量能，等疫情減緩，人潮自然就來了，假日時嘉義市街頭隨處可見觀光客，大家都想嚐在地美食。

羅資政表示，228連假冷氣團來襲，北部冷、南部暖和，也有利於觀光客聚集嘉義市。（編輯：陳仁華）1120226

#羅資政
#嘉義市
#嘉義市建設處
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