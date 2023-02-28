悼念228受難者 陳其邁：歷史可以原諒不能忘記
2023/2/28 11:45（2/28 11:51 更新）
高雄市政府28日上午舉行「高雄市228事件76週年追思紀念儀式」，市長陳其邁（前右2）於和平紀念碑前獻花悼念。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月28日
（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市政府今天上午舉行「高雄市228事件76週年追思紀念儀式」，市長陳其邁說，歷史可以原諒，但歷史不能忘記，希望台灣人能記取歷史教訓，不要重蹈覆轍，共同守護民主自由。
高雄市政府今天上午在高雄市228和平紀念公園舉行「高雄市228事件76週年追思紀念儀式」，陳其邁及多名受難者家屬等人出席。儀式在全場1分鐘默哀後，由市府代表將花束獻給受難者家屬代表，並一同於和平紀念碑前獻花。
陳其邁說，歷史可以原諒，但歷史不能忘記，要記取在76年前228事件，在台灣人追求民主自由過程裡所面對的沉痛時刻。也希望台灣人都能記取歷史教訓，不要重蹈覆轍，民主自由不是天上掉下來的，而是需要大家不斷努力向前。
陳其邁也以烏俄戰爭為例指出，因為堅持不向惡勢力低頭，如台灣長久以來走在追求民主的路上，有許多國家為台灣發聲，讓國際看到台灣堅持追求民主自由的決心。期待大家同心無畏向前。
高雄市228關懷協會理事長王文宏說，政府應加快轉型正義，包含將「中正紀念堂」轉型為「歷任總統圖書館」、移除蔣中正銅像、恢復原有地名或改名、兩蔣遺體限期處理、儘速協調解密及公布政治檔案等。
此外，曾參選鳳山區市議員落選的徐尚賢，一度到追思會場抗議，質疑228事件已過76年，政府還在消費228。現場僵持數分鐘後，被警方勸離。（編輯：黃世雅）1120228
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