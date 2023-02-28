蔣萬安出席228事件紀念會 民眾、議員抗議不斷

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北28日電）台北市政府今天舉行228事件76週年紀念會，場外有民間團體集會表達訴求，場內也有民眾及議員舉牌抗議，甚至有群眾衝向舞台高喊口號，一度打斷蔣萬安致詞。

台北市政府與台北市二二八協會共同在台北市二二八和平公園舉辦228事件76週年紀念會，市警局共出動180名警力到場維安。

今年的紀念儀式在台北市二二八協會要求下取消邀請制，一般民眾也可以登記入場；不過活動開始前，228受難者家屬廖繼斌一度在管制區入口大罵，認為市府阻擋民眾入場，甚至說，「叫蔣萬安等著瞧，這樣耍我。」

二二八和平公園外，台灣國與公投護台灣聯盟高喊「撤除慈湖陵寢，落實轉型正義」、「兩蔣棺木立即下葬，銅像不拆正義不彰」等口號，呼籲享受蔣家政治紅利的蔣萬安負起責任，對慈湖陵寢、中正紀念堂、轉型正義清楚表態。

活動開始後，一名抗議人士在管制區外舉著「既得利益者、白恐加害者，滾出台灣」字卡，手持大聲公播放「蔣萬安下跪道歉，蔣家人滾出台灣」，站立大約10分鐘後自行離去。

前總統馬英九致詞時，與會的社民黨台北市議員苗博雅、民進黨台北市議員吳沛憶、無黨籍台北市議員林亮君舉起「清除威權象徵」、「政治檔案交還國家」、「停止崇拜獨裁者」字卡，無聲表達抗議。

接著在蔣萬安致詞過程中，約10名「無力者」成員衝向舞台，高舉以紅色顏料書寫的「下跪道歉」白布條，高喊「殺人凶手下跪道歉」等語；已入場的台灣國理事長陳峻涵也舉起「遷葬浮棺、拆除銅像」字卡在媒體台旁呼應，大批警力迅速衝上前勸離，活動一度暫停。

「無力者」成員胡嘉穎向媒體表示，今年紀念儀式的管制區、遊行集會禁制區範圍之大，幾乎讓人以為是戒嚴復辟，但蔣萬安應該要害怕的不是陳抗，而是蔣家祖先的罪行。

據了解，「無力者」2名成員因在活動現場情緒過於激動，經警方帶回警局了解身分和平撫情緒後，已自行離開。

苗博雅、林亮君和吳沛憶會後共同接受媒體聯訪表示，轉型正義是和解共生最重要的關鍵，且包含「真相、正義、和解」3步驟，加害者必須負責，真正的和解才能到來。

對於活動一度遭抗議打斷，蔣萬安會後接受媒體聯訪表示，台灣是民主、多元的社會，每一種聲音都尊重。（編輯：蕭博文）1120228