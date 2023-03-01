議員提停辦228追思會 民眾黨：應持續辦理

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（中央社記者范正祥台北1日電）國民黨台北市議員鍾沛君提案建請台北市政府自明年起停辦228追思會，台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩今天受訪表示，228活動具有紀念意義和文化意義，應持續辦理。

台北市長蔣萬安昨天出席228紀念會，民團衝入會場抗議。鍾沛君昨天晚間在臉書發文表示，將提案台北市明年起停辦官方228追思會，並指228事件在台灣早已不是禁忌關鍵字，愈來愈多的史料被揭露還原，愈來愈多的故事被考證檢驗。

鍾沛君昨今天在臉書發文進一步表示，今已提案。她在案由中表示，建請市政府檢討228紀念本質，自明年起改以議題講座、學術研討形式辦理紀念活動，停辦僅徒具形式，淪為政治提款鬧劇的追思會。

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黃瀞瑩今天與靖娟兒童安全文教基金會及台灣民眾黨立委邱臣遠於立法院共同召開記者會，關注學童通學環境。回應媒體提問時事，關於鍾沛君提案停辦228追思會一事時，黃瀞瑩說，過去8年柯文哲擔任台北市長任內也持續進行228和平紀念日活動，有時柯文哲以騎車方式，以汗水代替淚水，都是以市長身分參加。

黃瀞瑩表示，228活動具有紀念意義和文化意義，應持續辦理；形式或模式，可以每年討論。（編輯：翟思嘉）1120301