修選罷法增排黑條款 藍綠均盼速三讀

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（中央社記者林敬殷、王揚宇、王承中台北1日電）立法院內政委員會今天審查公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，擴大排除「黑金槍毒」，國民黨要民進黨不要打假球，盡快讓法案送出委員會。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，希望國民黨不要臨陣脫逃，用最嚴格標準審查選舉罷免法。

鄭運鵬及民進黨籍立委羅致政上午接受媒體訪問時，回應國民黨對選罷法及政黨法有關排黑條款的說法。

鄭運鵬說，現在9成的黑金，包括議長、副議長、議員及立委，有涉及應該被排除條件的，都是國民黨，所以國民黨要打真球，「沒有問題」。

鄭運鵬表示，這次修法是行政院先提出，範圍比國民黨還廣，包含黑、金、組織犯罪及販毒，甚至還有涉及人身自由的。民意代表是靠民選，有時候在選舉時會有些現實的條件，會造成涉及黑金的蠻容易當選，所以，國民黨涉及的比較多。他還怕國民黨臨陣脫逃，如果國民黨願意審，也希望國民黨不要臨陣脫逃。

鄭運鵬說，大家用最嚴格的標準來審理選罷法，讓黑金、販毒、詐欺，還有重罪的，以後都不能來參選公職，這是合理的。

羅致政表示，各政黨都支持修選罷法，但有沒有太多的政治算計讓法案卡住，而民進黨的立場很清楚，從行政院版到黨團版的修法版本，都要將黑金槍毒納入不能參選公職的要件，民進黨會全力動員，希望法能順利三讀修正通過。

對於國民黨「加碼」將排黑條款擴大到政黨法，鄭運鵬說民進黨的規範本來就比國民黨嚴格，歡迎國民黨多學學民進黨的內規；政黨法是在民進黨執政後才有的，如果現在大家認為公職跟黨職對國家政治都有影響，合理的納入，「我贊成」。

國民黨立委李德維則在內政委員會中發言表示，近年來黑道橫行，以及金權政治氾濫，已經嚴重衝擊治安和民主政治正常發展，更危害政府公信力和社會公平正義。黑道漂白從政，再以權謀金，一直為民眾所詬病。

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李德維指出，黑道一但掌握政治勢力，就會介入決策過程，影響國家甚鉅，為杜絕黑金政治，落實廉能政治，國民黨團主張應該擴大候選人的消極資格，增列曾犯國安犯罪、性犯罪、賄選、重罪者都不得參選。

李德維表示，國民黨過去在前總統李登輝時代也深受黑金之苦，蔡政府執政以來，這幾年黑金問題也益發嚴重，去年九合一選舉結果終於讓行政院動起來，希望本會期能儘速在法制面踏出第一步。（編輯：蘇志宗）1120301