監院巡察海巡署 盼台灣海域巡護能量提升

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監察院內政及族群委員會3日巡察海巡署嘉義艦艇運作情形，並關注相關業務推動成效。（監察院提供）中央社記者賴于榛傳真 112年3月3日

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（中央社記者賴于榛台北3日電）監察院內政及族群委員會召集人王美玉等14位監察委員今天巡察海洋委員會海巡署台中港海巡基地；她表示，台灣四邊海域情勢多變，期盼海巡署順利籌建海巡艦艇、積極維護漁民權益，提升海域巡護能量。

監察院今天透過新聞稿指出，王美玉等監委在海委會主委管碧玲、副主任委員兼海巡署署長周美伍陪同下，實地巡察4000噸級嘉義艦艇。

根據海巡署說明，嘉義艦是「籌建海巡艦艇發展計畫」已完成的4000噸級艦艇之一，配有可供海豚直升機、黑鷹直升機及海軍S-70C 反潛直升機落艦的飛行甲板；熱顯像儀、快速救難艇等偵蒐救難設備；配合平戰轉換的武器系統及高壓水砲，更有野戰級手術室、負壓隔離病房、一般病房、牙科室、超音波掃描等多項醫療設備。

監院表示，監委也聽取海巡署簡報海巡艦艇籌建及發展、查緝走私、防止非法入出國及執行通商口岸人員安全檢查、漁業巡護及漁業資源維護、海洋環境保育、海岸管制及安全維護等業務進行簡報，瞭解各項業務推動成效。

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王美玉致詞時說，台灣四邊海域情勢多變，海巡署長久以來作為海域執法權責機關，也是守護國境第一道防線的重要單位，期盼海巡署能順利籌建海巡艦艇、積極維護漁民權益、強化海洋環境保育、善用科技查緝走私偷渡，提升台灣海域巡護能量。

另外，監察院長陳菊稍早也與教育及文化委員會、內政及族群委員會召集人浦忠成、王美玉等監察委員共16人，聯合巡察位於台中市的國立台灣交響樂團，以及南投縣的國立台灣工藝研究發展中心，瞭解台灣音樂文化藝術與工藝文化產業的推動情形，並進行綜合座談。（編輯：林興盟）1120303