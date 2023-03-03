海軍敦睦艦隊3/12、13 停靠安平港開放登艦參觀

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（中央社記者張榮祥台南3日電）海軍敦睦遠訓支隊油彈補給艦，以及康定級飛彈巡防艦2艦將於12、13日停靠安平商港。台南市民政局今天說明，包括外籍人士未經事先申請不得登艦；安全考量不得使用空拍機。

民政局今天新聞稿提醒民眾登艦注意事項，包括開放對象為具有中華民國國籍國民，登艦時出示具照片合法證件，主動出示接受查驗辨證。

外籍配偶尚未取得中華民國身分證者，由具中華民國國籍配偶陪同登艦，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件；外籍看護須陪同具中華民國國籍雇主登艦，登艦時出示具照片合法證件接受查驗。另外，外籍人士未經事先申請不得登艦；安全考量不得使用空拍機。

民政局兵役徵集科表示，活動期間僅開放新信路管制站供出入，參觀民眾可搭乘台南市公車「綠17」、「藍幹線」，在安平港站下車往安平商港（工業區碼頭管制站）方向步行約500公尺可抵達。

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民政局表示，海軍敦睦遠訓支隊每次停靠安平商港都吸引軍事迷和民眾登艦參觀，這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後再執行國內環島航行訓練停靠國內各港口，使民眾瞭解海軍建軍備戰整備現況；另方面達成人才招募、宣揚國威等任務。

依民政局資料，112年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，由油彈補給艦「532磐石軍艦」、康定級飛彈巡防艦「1208承德軍艦」兩艦靠港。海軍為展現壯盛訓練成果，將於12日上午10時、13日下午2時安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊舉行1小時表演。（編輯：孫承武）1120302