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國防部：共機10架次逾中線 運8反潛機繞台灣南半部

2023/3/4 10:00（3/4 10:31 更新）
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國防部指出，3日上午6時至4日上午6時止，偵獲共機10架次逾越海峽中線，1架次運8反潛機航跡環繞台灣南半部。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
國防部指出，3日上午6時至4日上午6時止，偵獲共機10架次逾越海峽中線，1架次運8反潛機航跡環繞台灣南半部。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者黃雅詩台北4日電）國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機24架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域12架次）、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。

根據空軍公布台海周邊空域活動示意圖，其中共有10架次共機逾越台灣海峽中線，包括1架次BZK005無人機、4架次殲11戰機、2架次殲10戰機、2架次殲16戰機、1架次彩虹4無人機。

示意圖並顯示，1架次TB001無人機進入台灣西南空域，1架次運8反潛機航跡更環繞整個台灣南半部，從西南空域進入，繞至南部巴士海峽，再飛到台灣東南空域。

國防部發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：郭無患）1120304

#共機
#台海
#國防部
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