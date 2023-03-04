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民眾黨影片意指郭柯配無望？柯文哲：不曉得誰做的

2023/3/4 15:08
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（中央社記者賴于榛台北4日電）民眾黨網路節目影片一句「對不起，我是正的」，引發外界聯想「郭柯配」無望。民眾黨主席柯文哲今天對此表示，「唉唷，那個（影片）誰做的我都不曉得」。

各界關注2024總統大選是否有機會「郭柯配」；民眾黨網路節目「一週畫眾點」昨天用無間道的電影哏寫下「對不起，我是正的」，引發外界聯想「郭柯配」無望。

柯文哲下午出席2023年音樂與潮流鞋市集活動，他在會後被問及郭柯配是否無望時回應說，「唉唷，那個（影片）誰做的我都不曉得」。

柯文哲在活動過程中與年輕人玩小遊戲交流，現場互動熱烈；主持人趁遊戲空擋時詢問柯文哲，如何抵擋網路酸民、鍵盤手的攻擊，柯文哲說不容易，但要盡量相信自己，並經過時間的淬鍊。

談到如果更上一層樓，會為年輕人做些什麼，柯文哲表示，現在年輕人想創業的心，都會被高房租、高房價吃掉，低薪也要解決，但這問題很複雜，要從總體經濟來討論。

柯文哲今天也證實，民眾黨立院黨團副主任蔡峻維請辭，遺缺預計由民眾黨發言人楊寶楨接任。（編輯：郭無患）1120304

#柯文哲
#民眾黨立院黨團
#蔡峻維
柯文哲
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