張亞中提真金方案 呼籲國民黨舉辦公平總統初選

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）表態爭取國民黨提名參選總統的孫文學校總校長張亞中，今天提出「真金方案」，認為國民黨應舉辦公平、公正、公開的提名甄選制度，並主張參選人應該主動登記，參加黨內初選。

國民黨備戰2024總統大選，但相關的提名辦法、遊戲規則為何，至今仍不明。多次呼籲黨中央舉辦黨內初選的張亞中，今天召開記者會提出「真金方案」。張亞中表示，黨內甄選要以合理的制度為依歸，也要考量勝選的需要；一個民主政黨，應開大門走大路，不應迴避民主選舉。

張亞中說，公正、公開的甄選制度，應包含3個部分，首先參選人應主動表達要為國家承擔的意願，主動登記參加初選，要有理念政見說明，以及初選結果應交由黨員及全民共同決定。他認為，黨員投票及全民調所占的比率，應以各占一半為最好。

張亞中指出，經過此3個階段的候選人才是真金，為國民黨最強的總統候選人；依制度而行有助於團結，便宜行事反而更容易離心離德，依完整制度產生的候選人才能服眾，也才能在未來凝聚真正的團結力量。

張亞中說，任何合理的制度也必須考慮特殊情形。為求勝選，團結包容更是必要。他承諾，如果贏得初選，若黨中央認為國民黨還有「更強人選」，那麼任何時間，包括在黨正式提名，或是在向中選會登記以前，可以再進行一輪甄選，以推出「最強」的真金候選人。

張亞中表示，至於國民黨初選通過的總統候選人能否與其他政黨總統候選人或已取得參選資格的無黨籍人士合作共推一組候選人，他則認為應建立在3個前提下，包括對方同意、國民黨中央同意、國民黨初選通過的總統候選人同意。（編輯：翟思嘉）1120307