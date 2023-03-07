國民黨智庫發布新人事 聘凌濤擔任副執行長

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨智庫國家政策研究基金會今天公布新人事，聘任桃園市議員、前國民黨文傳會主委凌濤為副執行長，國政基金會表示，希望借重凌濤公共行政專業以及地方經驗，讓政策方向更貼近民情。

國政基金會表示，凌濤為美國康乃爾大學公共行政碩士，在去年參選桃園市議員前，擔任國民黨文傳會主委。凌濤熟悉政策規劃及行為經濟學相關領域，並曾於新北市政府民政局任職，實際參與新北政策的研討與執行。

國政基金會指出，在去年九合一大選當中，凌濤擔任桃園市競選總部的發言人，參與政策討論，與桃園市長張善政團隊共同研議如「1280月票」等跨區域計畫；就任議員後，也與國民黨議員推動「代理教師全聘期」，獲得桃園市府全力支持，而後各縣市跟進，對政策掌握及敏感度皆高。

國政基金會表示，面對即將到來的2024中央公職人員選舉，國家政策研究基金會就能源、產業、教育等各項政策領域進行準備，盼能借重凌濤的長才，提供更完善而全面的政策規劃建議供各界參考。（編輯：郭無患）1120307