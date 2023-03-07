更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬6局上灌6分 台灣1比11落後
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨3/300
首頁 / 政治

國民黨智庫發布新人事 聘凌濤擔任副執行長

2023/3/7 13:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨智庫國家政策研究基金會今天公布新人事，聘任桃園市議員、前國民黨文傳會主委凌濤為副執行長，國政基金會表示，希望借重凌濤公共行政專業以及地方經驗，讓政策方向更貼近民情。

國政基金會表示，凌濤為美國康乃爾大學公共行政碩士，在去年參選桃園市議員前，擔任國民黨文傳會主委。凌濤熟悉政策規劃及行為經濟學相關領域，並曾於新北市政府民政局任職，實際參與新北政策的研討與執行。

國政基金會指出，在去年九合一大選當中，凌濤擔任桃園市競選總部的發言人，參與政策討論，與桃園市長張善政團隊共同研議如「1280月票」等跨區域計畫；就任議員後，也與國民黨議員推動「代理教師全聘期」，獲得桃園市府全力支持，而後各縣市跟進，對政策掌握及敏感度皆高。

國政基金會表示，面對即將到來的2024中央公職人員選舉，國家政策研究基金會就能源、產業、教育等各項政策領域進行準備，盼能借重凌濤的長才，提供更完善而全面的政策規劃建議供各界參考。（編輯：郭無患）1120307

#凌濤
#國政基金會
#張善政
張善政
張善政：立委敗選不用找戰犯 檢討原因打贏下一仗桃園許厝港自行車景觀大橋 預計4月通車成亮點
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張亞中提真金方案 呼籲國民黨舉辦公平總統初選