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首頁 / 政治

竹市議員林慈愛退出國民黨 傳將加入其他政團

2023/3/7 16:58（3/7 22:24 更新）
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新竹市議員林慈愛日前申請退出國民黨，國民黨竹市黨部7日證實此事。外傳林慈愛將加入由民眾黨、無黨籍新竹市議員預計成立的「新聯線政團」。（取自林慈愛臉書）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月7日
新竹市議員林慈愛日前申請退出國民黨，國民黨竹市黨部7日證實此事。外傳林慈愛將加入由民眾黨、無黨籍新竹市議員預計成立的「新聯線政團」。（取自林慈愛臉書）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月7日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市議員林慈愛日前申請退出國民黨，外傳她將加入由民眾黨、無黨籍議員預計成立的「新聯線政團」。國民黨新竹市黨部主委李縉穎今天證實林慈愛已申請退黨。

李縉穎告訴中央社記者，林慈愛在選舉後即退出國民黨團運作，所以黨部一直掌握林慈愛可能退黨情形，日前林慈愛已申請退黨，市黨部予以尊重。

中央社記者致電聯繫林慈愛，截稿前未獲得相關回應。

國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡向中央社記者表示，國民黨團原有14人，在副議長余邦彥、議員陳啟源、林慈愛先後退出黨團運作後，目前仍有11人，為最大黨團，會持續做好監督市府角色。

熟悉新竹市議會生態的地方人士表示，新竹市議會共34席，目前有國民黨團、民進黨團、時代力量黨團3個次級團體，民眾黨籍議員李國璋、宋品瑩，以及藍營出身但以無黨籍當選的副議長余邦彥、議員陳啓源，還有無黨籍議員孫鍚洲、鄭慶欽已決定組成「新聯線政團」，林慈愛退出國民黨後，也可能加入新政團。

民眾黨議員李國璋表示，近日會正式向議會提出申請成立「新聯線政團」，宗旨以協助新竹市長高虹安推動市政，在部分議題上也不排除與其他政黨、黨團合作，讓新竹市發展更好。

新竹市議會秘書長沈敏欽向中央社記者表示，目前還未收到新政團申請，若收到申請將依規定審核辦理。（編輯：李錫璋）1120307

#林慈愛
#國民黨新竹市議會黨團
#李縉穎
李縉穎
談藍白合議題 朱立倫：團結非綠者一起為台打拚竹市議會民眾黨組新政團 3國民黨議員加入
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