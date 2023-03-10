兩岸恢復10直航點 王國材：好的開始盼繼續發展

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（中央社記者范正祥台北10日電）交通部長王國材今天在立法院回應媒體提問兩岸恢復10直航點對於兩岸觀光交流的影響時說，交通部非常支持兩岸觀光交流，現在已經有好的開始，希望從這個起點繼續往下發展。

兩岸客運航點原本共61個（台灣10個、中國大陸51個），受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年開始，中國大陸方面大幅縮減到只有北京、上海、廈門、成都4個。

陸委會昨天宣布，今天起恢復南京、廣州、杭州、武漢、重慶、深圳、福州、青島、寧波、鄭州等10個空運客運航點。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。會前，媒體向王國材提問，關注兩岸恢復10直航點之後，對於兩岸觀光交流的影響。

王國材指出，中國大陸2019年開始禁自由行、2020年禁團，「觀光的鎖，也要大陸那邊要開」，這方面雙方都來努力。

王國材表示，交通部非常支持兩岸觀光交流，什麼時候水到渠成，現在已經有好的開始，希望從這個起點繼續往下發展。

此外，媒體也問及，清明節前將開放的小三通客運中轉，相關細節及配套作業。王國材說，細節要由陸委會公布，現在是確定在清明節前，會開放小三通的中轉。（編輯：翟思嘉）1120310