更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 政治

兩岸恢復10直航點 王國材：好的開始盼繼續發展

2023/3/10 10:47（3/10 11:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北10日電）交通部長王國材今天在立法院回應媒體提問兩岸恢復10直航點對於兩岸觀光交流的影響時說，交通部非常支持兩岸觀光交流，現在已經有好的開始，希望從這個起點繼續往下發展。

兩岸客運航點原本共61個（台灣10個、中國大陸51個），受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年開始，中國大陸方面大幅縮減到只有北京、上海、廈門、成都4個。

陸委會昨天宣布，今天起恢復南京、廣州、杭州、武漢、重慶、深圳、福州、青島、寧波、鄭州等10個空運客運航點。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。會前，媒體向王國材提問，關注兩岸恢復10直航點之後，對於兩岸觀光交流的影響。

王國材指出，中國大陸2019年開始禁自由行、2020年禁團，「觀光的鎖，也要大陸那邊要開」，這方面雙方都來努力。

王國材表示，交通部非常支持兩岸觀光交流，什麼時候水到渠成，現在已經有好的開始，希望從這個起點繼續往下發展。

此外，媒體也問及，清明節前將開放的小三通客運中轉，相關細節及配套作業。王國材說，細節要由陸委會公布，現在是確定在清明節前，會開放小三通的中轉。（編輯：翟思嘉）1120310

#王國材
#交通部長
#陸委會
王國材
基隆捷運 王國材：交通部下週找謝國樑討論謝國樑不滿基隆捷運分擔費 王國材：會分年編列
陳建仁
兩岸恢復10直航點 陳建仁：釋出台灣最大善意黑道高調辦春酒 侯友宜：全力掃蕩犯罪源頭
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族