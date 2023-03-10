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立法院成立台灣與荷比盧國會友好協會

2023/3/10 12:22（3/10 15:26 更新）
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立法院10日上午成立「台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」，會長、民進黨立委林宜瑾（左3）、民進黨立委范雲（左2）、時代力量立委王婉諭（左）、立法院祕書長林志嘉（右2）與外交部政務次長李淳（右）等人出席。中央社記者趙世勳攝 112年3月10日
立法院10日上午成立「台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」，會長、民進黨立委林宜瑾（左3）、民進黨立委范雲（左2）、時代力量立委王婉諭（左）、立法院祕書長林志嘉（右2）與外交部政務次長李淳（右）等人出席。中央社記者趙世勳攝 112年3月10日
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（中央社記者林敬殷台北10日電）跨黨派立委今天在立法院成立「台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」，希望透過友好協會的成立，持續深化民主夥伴關係，並與三國在經濟、外交、文化上面有更多互動、對話的機會。

協會今天在成立大會中也選出民進黨立委林宜瑾擔任會長，副會長由民進黨立委范雲、時代力量立委王婉諭，及台灣民眾黨立委吳欣盈擔任。

林宜瑾說，自由、民主的台灣，持續面臨中國威脅，身為立委，推動國會外交責無旁貸，期待透過台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會，持續深化民主夥伴關係，並促進與各國國會議員、各級政府與民間的各種交流。

范雲表示，荷比盧3國，與台灣有許多共通點，這3國也都是我國在歐盟內重要的友好國家。荷蘭、比利時2國在去年都力推挺台法案的通過，而盧森堡，也在疫情嚴重的時候，支持台灣參與世界衛生組織。

她期待在友好協會運作下，台灣和荷比盧3國之間國會對國會、政府對政府的聯繫能夠更加頻繁，共同捍衛自由、民主及人權價值。

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王婉諭說，荷比盧3國過去長年來有很緊密的連結和聯盟，這3國的國會也長期對台友善。希望透過這次友好協會的成立，在經濟、外交、文化上面有更多互動、對話的機會。

正在坐月子的吳欣盈，透過預錄影片表示，台灣和歐洲的經貿往來非常緊密，歐盟長期以來都是台灣最大的外國投資來源，近年來台灣對歐盟的投資雖然也有所成長，但佔台灣整體對外投資的比例還是低於10%。台灣應該透過主權基金等方式，擴大對歐盟投資，強化台灣與歐盟的連結。（編輯：蘇龍麒）1120310

#台灣
#盧森堡國會友好協會
#歐盟
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