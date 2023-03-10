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社團號召黃埔校友赴中 邱國正：交流要合法合理

2023/3/10 16:42
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（中央社記者王揚宇台北10日電）立委今天質詢指出，有退伍軍方社團號召黃埔軍校校友赴中國參加黃埔建校99週年活動，但陸軍軍官學校校友總會提出嚴正聲告。國防部長邱國正提到，就算要做任何交流，也要站在合法、合理的手續。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

民進黨立委劉櫂豪質詢時提到，多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動，而中華民國陸軍軍官學校校友總會長羅際琴第一時間已說，此活動非「中華民國陸軍軍官學校校友總會」舉辦，也提醒避免言行被中國拿來作為統戰和宣傳的可能性。

劉櫂豪說，他不反對兩國做適當合宜的交流，但必須要對等交流，希望應避免讓外界有所質疑，甚至影響台灣內部團結。

邱國正說，誠如立委所言，羅際琴第一時間便對外進行陳述，「這也就（是）國防部所表達」。

邱國正指出，立委提到任何交流要站在合法、合理的手續，「我們絕對遵從」；身為軍人或袍澤哪怕退伍之後，大家的想法一致，就是不期望戰爭，但不能不準備戰爭，只要朝和平方面發展，這是大家所樂見的，「但不能主動去參與或提供什麼意見，絕對要確遵這個規定」。

此外，台灣基進今天召開記者會，呼籲「黃埔精神」應全面退出官校教育，建立國軍將官的台灣認同新精神。

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羅際琴今天接受中央社記者電話訪問提到，中國大陸這次邀請台灣的黃埔校友參加校慶，中國大陸變成主辦，台灣變成配合，目的是要「搶黃埔正統」，再者參加的人裡面有人是「促統」，因此容易陷入被統戰的陰謀，如要舉辦、慶祝寧願在台灣。

羅際琴指出，欲赴中國大陸參訪旅遊的校友，陸軍軍官學校校友總會尊重個人意願，但是服裝及個人言語表達，希能慎思、謹慎，切莫形成誤導其代表性，徒增不必要的困擾和麻煩。（編輯：蘇志宗）1120310

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