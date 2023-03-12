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談藍白合 柯文哲：搞不清楚誰是藍 現階段努力做自己

2023/3/12 11:48
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（中央社記者陳俊華台北12日電）國民黨副主席連勝文日前提出2024大選「藍白合」。民眾黨主席柯文哲今天說，連勝文可以走出當年對立，視野與格局很了不起，但問題是「到底誰是藍，我都搞不清楚」，現階段民眾黨還是要努力做自己。

國民黨備戰2024大選，黨主席朱立倫喊出要團結所有非綠力量，連勝文9日接受廣播節目專訪更表明，他過去因為與柯文哲競選過台北市長，被修理得很慘，所以他絕對是黨內對柯文哲最有意見的人；但為了台灣與下一代，他還是願意與柯文哲談或合作。

柯文哲上午出席「台灣民眾黨創新創業委員會」舉辦的創業合作日日春活動時受訪表示，連勝文可以走出當年的對立，視野與格局都很了不起。

柯文哲說，藍白合的問題是，「現在誰是藍，我都搞不清楚」，現階段民眾黨還是要努力做自己，以後的事以後再講，還是有很多實際上困難；至於副手人選，還沒有進度。

另外，有關柯文哲4月訪美行，傳出規劃走訪紐約、波士頓、華府、休士頓，拜會大學智庫、國務院及參眾議員，並參訪生醫產業。

柯文哲表示，相關行程還沒確定前不能發布，談定後在飛機上發表就好，涉及外交的事務，大部分對方都希望要保密。（編輯：林淑媛）1120312

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#連勝文
#民眾黨
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