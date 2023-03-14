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遭指缺外交兩岸論述 侯友宜：新北就是國際大都市

2023/3/14 11:36
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（中央社記者高華謙新北14日電）新北市長侯友宜今天談及資深媒體人黃光芹指他缺乏外交兩岸政策論述時說，新北就是國際大都市，也是全國最大城市，城市一定有城市外交與兩岸交流，跟國際都是百分之百接軌。

侯友宜上午出席治安會報前接受媒體聯訪，對於黃光芹指他重複論述度太高，「聽到有點受不了」，侯友宜說，謝謝大家聲音，他給予尊重，會努力做好自己角色。

媒體詢問，黃光芹還認為，人民想知道外交兩岸政策論述，但他一直重複「侯侯做代誌」有點空洞。侯友宜說，他在新北市待13年，新北就是國際大都市，也是全國最大城市，城市一定有城市外交與兩岸交流，跟國際都是百分之百接軌。

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至於中國國民黨主席朱立倫先前說要做球給主要候選人，被外界解讀是國民黨總統選舉初選機率大幅降低，已篤定徵召侯友宜出戰。侯友宜僅表示，朱立倫這段時間非常辛苦、盡心盡力，大家一起為國為民努力好好做事。

侯友宜說，「我有新北市長該做的事，所以大家一起面對不一樣的角色，都能夠讓我們國家、讓人民能夠更大幅度進步，這才是我們所屬的心願」。（編輯：方沛清）1120314

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