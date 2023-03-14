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綠：正視中華民國存在與台灣民意 才有助兩岸發展

2023/3/14 12:03
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（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨今天說，呼籲中國共產黨應正確理解台灣人捍衛民主自由的主流民意，以更開放態度來建構兩岸良性互動；正視中華民國存在與台灣民意，才能有助兩岸關係的正向發展。

中國全國人大昨天閉幕。中國國家主席習近平發表談話時提及兩岸關係稱「堅持一個中國原則和九二共識」，促進兩岸和平發展，反對外部勢力干涉與台獨分裂。

民進黨發布新聞稿指出，中共當局不放棄以單方面的強制政治框架，限縮兩岸發展，一手呼籲和平，一手武力威脅台灣，不但持續玩兩面手法，也無視國際對於中國破壞區域和平發展的擔憂，再次呼籲中國共產黨，應正確理解台灣人捍衛民主自由的主流民意，以更開放態度來建構兩岸良性互動。

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民進黨表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，是客觀事實，也是台海現狀，更是台灣人民的共同認知。呼籲中共當局停止對台灣外交孤立、經濟干擾、軍事威脅等威嚇作為，正視中華民國存在與台灣民意，才能有助兩岸關係的正向發展。

民進黨並重申，和平不該有前提，發展經濟與民生是兩岸人民共同的願景，推動健康有序的兩岸交流是的一貫立場。兩岸關係穩定發展的關鍵應該奠基於「和平、對等、民主、對話」，應該在雙方理性、平等及相互尊重與不設任何前提下坐下來談，展現務實負責任的態度，共同謀劃疫後良性互動新局，維護兩岸民眾福祉。（編輯：蘇龍麒）1120314

#民進黨
#兩岸
#台灣
習近平
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