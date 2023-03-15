陳菊：人權會積極致力廢死倡議 持續與社會對話

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（中央社記者陳俊華台北15日電）人權會主委陳菊今天說，人權會2020年8月成立以來，積極致力廢除死刑的倡議；雖然廢除死刑是一個辛苦、不易得到掌聲的工作，但人權會會持續與社會對話，同時也聆聽被害人的聲音。

國家人權委員會透過新聞稿表示，今天邀請法國「共同反死刑組織」（Ensemble Contre la Peine de Mort,ECPM）亞非辦公室主任瑪麗-琳娜．培瑞茲（ Marie-Lina Pérez），以「國家人權機構在推動廢除死刑上扮演之角色」為主題，分享國際推動廢除死刑的實務經驗及國家人權機構可以扮演角色。

陳菊致詞時表示，基於尊重生命權，人權會從2020年8月成立以來，積極致力廢除死刑的倡議，包括2020年公布兩公約獨立評估意見，要求政府注意死刑犯的人權；2022年推動「生死之間」電影展，在北中東南各地校園舉辦12場的電影活動、座談。

去年12月曾應邀出訪法國與德國，陳菊說，在與法、德兩國政府人權相關機關、國會議員以及國際特赦組織等對談時，她曾表達雖然廢除死刑是一個辛苦、不易得到掌聲的工作，但人權會會持續與社會對話，同時也聆聽被害人的聲音。

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培瑞茲說，2016年在奧斯陸舉行的第6屆世界反死刑大會上，強調國家人權機構在推動廢除死刑上具關鍵性角色，鼓勵國家人權機構在符合「巴黎原則」及其法定職權下，提出具體行動。

人權會指出，ECPM在2019年出版的「國家人權機構推動廢除死刑指南」，主要是分享許多亞洲及非洲國家人權機構的實務經驗，爬梳各國推動廢除死刑的作法，同時促進國家人權機構與各界對話，以監督國家在人權標準及立法上的作為。（編輯：林興盟）1120315