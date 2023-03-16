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治警事件100週年 游錫堃：敬佩先賢、熱愛台灣

2023/3/16 10:50
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（中央社記者范正祥台北16日電）廣播節目「新聞放鞭炮」今天播出專訪立法院長游錫堃。被問到2023年是治警事件100週年，游錫堃說，「對先賢更敬佩、對台灣更熱愛」；立法院議政博物館今年將會辦理治警事件100週年特展。

游錫堃致力傳承本土語言、推廣吟唱藝術，他受邀在節目中獻唱多首台灣漢詩，分享他醞釀了超過40年心願編撰而成的「台灣漢詩吟唱參考教材」，公益使用。

「台灣漢詩吟唱參考教材」中有部分內容提及治警事件，廣播節目主持人周玉蔻問游錫堃對於今年是治警事件100週年的感想，並指出了解台灣歷史的重要性。

游錫堃舉例，當時因治警事件遭捕入獄的台灣新文學運動之父賴和寫下詩作「出獄歸家」，顯示當時台灣先賢的民主意識，而那時的台灣人民也勇於站出來支持。

游錫堃表示，立法院議政博物館7月以後將辦理治警事件特展；防衛意志就是最好的力量，鼓勵大家從歷史認識台灣先賢爭取民主的經驗，捍衛台灣今日的民主。

談及治警事件100週年的感想，游錫堃表示，對先賢更敬佩、對台灣更熱愛。他也以俄羅斯入侵烏克蘭為例說，台灣抗敵精神不會輸給烏克蘭。（編輯：蘇龍麒）1120316

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游錫堃
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