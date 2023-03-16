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大法官提名引討論 民團籲向公眾徵詢意見

2023/3/16 11:05
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（中央社記者王揚宇台北16日電）民間監督司法院大法官人選聯盟今天表示，4名大法官任期將於9月底屆滿，總統府已啟動提名作業，聯盟呼籲正式提名前宜先公布被提名人人選及理由，向公眾徵詢意見，大法官的組成也應重視性別比例等。

現任司法院大法官15人，其中4人今年9月底將任期屆滿，總統蔡英文日前核定成立大法官提名審薦小組，協助總統提名。

人權公約施行監督聯盟、民間司法改革基金會等16個團體，今天召開記者會，宣布重啟民間監督司法院大法官人選聯盟，並於總統公布大法官被提名人後，聯盟會組成評鑑委員會予以評鑑，並公布評鑑報告，作為民眾評量本次被提名人選是否適任的參考。

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民間監督司法院大法官人選聯盟指出，呼籲總統於正式提名前，應公布被提名人人選的姓名及提名理由等資訊，並向公眾徵詢意見；呼籲總統就大法官的提名，應公正、客觀，不以族群、地域、出身背景及意識形態作為主要依據，並充分檢視其品德操守、憲政人權理念、學識與專業。

民間監督司法院大法官人選聯盟呼籲，為使立法院基於完整的資訊，謹慎行使同意權，總統至少應保留2個月的充裕審議期間，使立法院得事先做必要的調查並排定審查時程，使程序免於倉促、草率。（編輯：蘇龍麒）1120316

#立法院
#蔡英文
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